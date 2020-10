Un mancino all'incrocio dei pali e un tap-in a due passi da Courtois:. Era la vigilia della sfida contro l'Inter - alla quale ha fatto male guadagnandosi il rigore del momentaneo 1-1 - e gli undici gol segnati in Bundesliga non erano bastati per evitare il singolare controllo identità.. E proprio in Emilia è venuto alla luce il piccolo Marcus, che ha sempre seguito il padre nelle avventure calcistiche. L'Italia prima, la (sua) Francia poi. Quando Lilian si trasferisce al Psg, Marcus inizia a giocare nell'Olympique de Neuilly, la cui sede dista meno di 6 chilometri dalla Tour Eiffel. La differenza con il padre, però, riguarda il ruolo: Lilian era un difensore tosto, il cui dichiarato incubo era Ronaldo. Il Fenomeno. Lo stesso che Marcus, punta moderna dotata di tecnica e fisico, ha individuato come idolo. Dopo il Neuilly ecco l'avventura con l'AC Boulogne-Billancourt e la chiamata del Sochaux.Marcus. Ovvero, l'etimologia insegna, sacro a Marte, dio della guerra.. Un tema tanto caro alla famiglia Thuram: ne parla spesso papà Lilian, attuale ambasciatore dell'Unicef. Lo ha fatto lo scorso maggio, quando la Bundesliga fece da apripista tra i campionati che ripresero a giocare dopo l'incubo lockdown. Dopo il gol all'Union Berlino, infatti, l'attuale attaccante del Borussia Mönchengladbach si è inginocchiato mostrando la sua vicinanza a George Floyd e mandando un messaggio fortissimo al mondo, del pallone e non solo.