Brutte notizie per il Portogallo. Nella gara di oggi tra Wolverhampton e Leeds, Ruben Neves è stato costretto a uscire al 25' del primo tempo per un problema al ginocchio destro che potrebbe fargli saltare la semifinale playoff dell'accesso al Mondiale in programma il 24 marzo contro la Turchia. E, poi, l'eventuale finale contro la vincente tra Italia e Macedonia.