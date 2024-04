Allegri al capolinea: tutti i numeri negativi della sua Juventus

Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, con ingaggio da 7 milioni di euro netti, l'allenatore livornese a fine stagioneUna decisione che arriva dall'alto, dalla famiglia Elkann che di fatto ha dato carta bianca a Cristiano Giuntoli. L'ex direttore sportivo del Napoli vuole cambiare ed è già al lavoro per trovare una guida tecnica, con Thiago Motta in cima alla lista dei desideri.La Juventus è ancora in corsa per un posto in Champions League (è terza a +10 dalla Lazio, sesta, e a +11 dall'Atalanta, che ha due partite in meno) ed è in finale di Coppa Italia (sfiderà l'Atalanta a Roma mercoledì 22 marzo), ma la sua seconda parte di stagione non può essere considerata positiva, soprattutto in campionato.soltanto 65 punti (nei precedenti due tornei 2021-22 e 2022-23, i bianconeri avevano collezionato 66 punti, uno in più di adesso).

Per trovare una Juve peggiore di quella attuale bisogna tornare indietro alla squadra di Del Neri, stagione 2010-11, che alla 34ª giornata aveva raccolto 53 punti chiudendo settima e fuori dall’Europa.Un risultato peggiore era arrivato nel 2009/10, con Ferrara prima e Zaccheroni poi in panchina, e nel 1990/91, quando la Juventus di Maifredi fece appena 17 punti in 15 partite.Numeri negativi, direttamente legati alle difficoltà registrate sottoporta. Anche ieri l'attacco si è inceppato, con. Negli ultimi tre mesi è quasi una costante, sono 12 reti segnate nelle ultime 13 gare, meno di uno a match.