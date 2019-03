Ci sono delle volte in cui le mosse azzeccate di un allenatore, e per i riflettori puntati e per la loro sorprendente pregnanza, sono a tal punto azzeccate che trascendono la partita in questione. Vanno al di là della loro stessa efficacia sul campo. Si elevano quasi a dignità d’arte o di scienza. Assumono perciò, inevitabilmente (e involontariamente), una portata didattica, pedagogica.. Di fatto non è stato solo un grande allenatore, è stato un grande pedagogo.. Una convinzione su tutte: la ricerca dell’ampiezza per aprire il 4-4-2 compatto di Simeone, il che significava per la Juve. Solo che, tra infortunati e squalificati, per coprire il posto vacante in difesa gli restavano soltanto le opzioni Rugani e Caceres. Altrimenti avrebbe dovuto rinunciare al piano A (di ampiezza) e confidare irrazionalmente in una difesa a quattro composta per metà da difensori del calibro di Cancelo e Spinazzola. Ecco, non proprio due certezze in questo senso. Perciò, meglio evitare. Difesa a tre irrinunciabile.Dire che, non significa certo trascurare l’apporto (di per sé evidente peraltro) dei vari CR7, Bernardeschi e Spinazzola. La mossa Emre Can falso centrale è stata. Ha creato le basi, le fondamenta di questa impresa straordinaria. La Juventus ha potuto così scendere in campo come voleva, ma con un. Raffinatezza che non riguarda più soltanto i numeri e la fredda disposizione degli uomini, bensì la qualità del singolo, i compiti assegnati al singolo. Si noti per cominciare l’ampiezza raggiunta da Cancelo e Spinazzola in questa immagine, e la conseguente libertà di cui godevano in fase offensiva.La cosa importante era creare in fascia improvvise superiorità numeriche. E la sensibilità di Emre Can in impostazione serviva proprio per incentivarle e sfruttarle al meglio. Eccolo sotto mentre salta un fumosissimo Lemar in conduzione e apre a destra per Cancelo. La posizione di Bernardeschi, connessa a quella del portoghese, provoca due reazioni nel 4-4-2 di Simeone: l’incertezza di Juanfran, preso in mezzo fra i due bianconeri, e lo scivolamento di uno dei due interni di centrocampo, Saúl.L’attimo dopo, le conseguenze ulteriori: Juanfran che ritarda su Cancelo e Saúl costretto a inseguire alle spalle del compagno l’inserimento ai duemila di Bernardeschi.Dal punto di vista difensivo,per disinnescare le ripartenze dei Colchoneros. Abbassandosi molto, l’Atlético provava a risalire il campo tendenzialmente in un solo modo: cercando la velocità o le sponde dello spagnolo. E se all’andata l’attacco della profondità sul lato di Bonucci mise in grossa difficoltà la linea bianconera, questa volta la presenza di Emre Can ha garantito a un tempo più solidità e più facilità d’aggressione., a una certa distanza,, solo e pronto in copertura a sgonfiare qualsiasi pallone fuggisse dalla morsa.. Il tedesco in realtàNon è un’esagerazione, una figura retorica per dire che era ovunque. È andata proprio così.. Ad esempio quando veniva a trovarsi sul lato debole, e la Juve si ricompattava nella propria metà campo. In casi come questi, non essendo più necessario togliere profondità agli avversari, Emre Can si staccava dalla linea, consegnava Morata a Bonucci e si piazzava davanti alla difesa, probabilmente per ostacolare il rimorchio di Griezmann.Non contento di sorvegliare la propria zona e quella davanti alla difesa,Il difensore di Gasperini è noto per questo genere di inserimenti a sorpresa, tra la punta e il laterale di catena., quindi certi spazi è abituato a vederli. Gli bastava percorrere la verticale davanti a sé, nel momento opportuno.Nella ripresa, inoltre, c’è statautilizzando in questo modo Emre Can, Allegri si è permesso pure una citazione ironica tra le righe (o tra le linee?). Della serie, volete Guardiola? Eccovi accontentati.. Quando sopra scrivevo strutturalmente decisivo, intendevo anche questo. La costruzione del 2-0 è emblematica, magistrale.