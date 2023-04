Leo Messi potrebbe lasciare il Psg in estate e tutti lo vogliono, anche il Newell’s Old Boy, club che lo ha visto muovere i primi passi in campo. Queste le parole del vicepresidente Pablo Allegri in un’intervista ad As.



“Inseguiamo questo sogno, la gente vuole rendergli omaggio e noi abbiamo tanta voglia di vederlo nuovamente con questa maglia. Messi è il sogno di tutti, tantissimi tifosi argentini lo vogliono qui e con lui il Newell’s sarebbe la squadra più seguita del continente. Il tempo ci dirà se verrà o meno, ma noi lo aspettiamo”.