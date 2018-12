Dopo le prime indiscrezioni dal Portogallo delle scorse settimane, arrivano conferme sul concreto interesse della Juventus per il centrale difensivo classe '97 del Benfica Ruben Dias. Un calciatore di grande prospettiva, ormai stabilmente nel giro della propria nazionale, con cui ha affrontato anche l'Italia nella fase a gironi di Nations League. Circostanza nella quale gli osservatori bianconeri non si sono fatti sfuggire l'occasione di visionarlo dal vivo ed esprimendo un giudizio molto positivo sul ragazzo.



ALLEGRI APPROVA - Secondo quanto riferisce il quotidiano Record, le relazioni sul suo conto sono state approvate dal nuovo responsabile dell'area sport Fabio Paratici e anche Massimiliano Allegri ha espresso il suo via libera per intensificare i contatti col Benfica e provare a porsi in una situazione privilegiata in vista della prossima estate, quando Ruben Dias sarà uno dei calciatori più corteggiati sul mercato. Nessun problema invece col suo entourage, dal momento che il suo procuratore è niente poco di meno che Jorge Mendes, lo stesso di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo, con cui i rapporti sono otttimi e potrebbero portare ad ulteriori affari nei prossimi mesi (da Gayà e Soler del Valencia sino a Ruben Neves del Wolverhampton).



E' DA JUVE - Accostato in passato a Milan e soprattutto Lione, che si è visto respingere un'offerta di 45 milioni di euro, Ruben Dias viene considerato per fisico e tecnica un giocatore pronto per una squadra del livello della Juventus, che in estate saluterà Barzagli e rischia di perdere anche uno tra Benatia e Rugani, se non entrambi. Sotto contratto fino a giugno 2023, il centrale portoghese ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.