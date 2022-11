, con altrettanti clean sheet, e un secondo posto che dista appena due punti.dell'8 ottobre scorso che, insieme all'eliminazione dalla Champions League ha rappresentato uno dei punti più bassi di questa prima parte di stagione,Senza entusiasmare sul piano del gioco e facendo fronte ad una serie impressionante di infortuni,i che, in attesa del rientro di quei giocatori che gli consentirebbero di allenare una squadra finalmente vicina alle sue idee, si aggrappa ai numeri che certificano il miglioramento evidente della fase difensiva.Lo abbiamo sentito da più parti e a più riprese e la sensazione è che, tra le tante lacune emerse da agosto ad oggi, l'assenza di giocatori capaci di fare la differenza nei duelli individuali e di assumersi la leadership tecnici per determinate certe situazioni in campo abbia pesato non poco.- come ebbe modo di puntualizzare in maniera netta il presidente Agnelli dopo la disfatta di Haifa - in considerazione anche di queste attenuanti generiche. Così com'è altrettanto vero che, insieme ai risultati che riuscirà a conseguire entro giugno,, una delle evidenti falle emerse sino ad oggi e che hanno già portato ad interrogarsi sull'operato dello staff dei preparatori all'interno della Continassa., a 7 milioni di euro netti più bonus, è uno scudo protettivo che ha riparato sin qui Allegri dalle turbolenze societarie e dalla tentazione di clamorosi ribaltoni, ma, nel bilancio e nella programmazione futura del management juventino. E per come si è sviluppato sino ad oggi il campionato, col Napoli a fare un'andatura a parte e un gruppo alle spalle sempre più compatto di pretendenti alle tre posizioni alle sue spalle,Che la Juve dunque possa fare la fine di tante "nobili decadute", che in un passato più o meno recente hanno mancato un obiettivo di tale portata (Milan e Inter per restare nei nostri confini, Arsenal e Manchester United per guardare un po' più in là), non è un'eventualità da escludere., per non farsi trovare impreparata in caso di nuova rivoluzione.I rumors su un riavvicinamento in termini di rapporti personali con Agnelli e con la famiglia Elkann, una parte del tifo juventino disposto a mettere da parte il bruciante ricordo del suo turbolento ed improvviso addio nell'estate 2014 eDel resto in casa Spurs, da settimane, sembra che non si possa o debba parlare di altro che del futuro dell'allenatore italiano. Col diretto interessato che ogni settimana si prodiga in acrobazie verbali per sviare sull'argomento.- ". Penso che sarà importante vedere il resto della stagione, se saremo contenti del miglioramento che stiamo facendo., devo sentire questo. Penso che quando inizi un percorso con un club il sogno sia restare tanti anni e provare a costruire qualcosa di importante. Penso che sia molto importante il rapporto che crei con i giocatori, il club e l'ambiente che ti circonda.Se sei fortunato in tal senso, è facile per un allenatore, ma nel calcio moderno è diverso". Un colpo al cerchio e un altro alla botte, un altro pallone ricacciato nella metà campo opposta per prendere tempo. PerchéE perché la storia insegna che raramente l'ex ct della Nazionale riesca a legarsi per troppo tempo ad un progetto che non collimi con le sue pretese. Un ritorno alla Juve,: sembra un copione già scritto, o quasi. Dipenderà anche da Allegri e da quello che riuscirà a combinare da gennaio in avanti. Perché una stagione che appariva compromessa fino a poche settimane fa all'improvviso si riscopre ancora piena di opportunità da cogliere. Per cambiare la storia e magari certi giudizi.