Il Mondiale è finito e le squadre entreranno ora nella fase finale della ri-preparazione, in vista della ripresa dei campionati delle prossime settimane. Tra queste anche la Juventus, che a breve riaccoglierà i suoi campioni del mondo (Di Maria e Paredes) e chi quella coppa l'ha solo sfiorata (Rabiot). Le amichevoli di questi giorni servono però agli allenatori per mettere alla prova i giovani che potranno far parte del gruppo da gennaio a giugno. Nel caso dei bianconeri, anche Tommaso Barbieri.



DALLA CHAMPIONS ALL'ARSENAL - L'esterno cresciuto nel Novara, che Allegri ha fatto già esordire anche in Champions League nei minuti finali contro il Paris Saint Germain, è uno dei tanti ragazzi che l'allenatore livornese ha mandato in campo nell'amichevole contro l'Arsenal. Fascia destra o sinistra, ovunque lo si metta le risposte che arrivano sono sempre positive. Lo aveva intuito la dirigenza bianconera quando, due anni fa, spese quasi due milioni per l'allora 18enne terzino, lo hanno confermato queste due stagioni tra Primavera e Next Gen.



RINNOVO IN ARRIVO - Ora la Juve è pronta a blindare Barbieri, che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo di contratto, prima che, insieme ad Allegri, si decida quale sarà il suo futuro più immediato: prestito per giocare di più, magari in Serie B, o permanenza a Torino per continuare a crescere accanto a Cuadrado, Danilo e compagni. Alla Continassa puntano a bloccare il futuro.