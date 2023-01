Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Monza, in programma domenica alle 15.



MOMENTO SQUADRA - "Ci arriviamo dopo due partite dove abbiamo raccolto solo un punto, abbiamo subito 8 gol e su questo dobbiamo migliorare. Avevamo subito 7 gol in 17 e 9 in tre con quello di Coppa Italia. Dobbiamo tornare alle vecchie abitudini, il calcio è strano e succedono queste serate.



SUL MONZA - Il Monza è una squadra che gioca bene, anche in Coppa Italia, domani avranno più titolari e sarà importante per noi per tornare alla vittoria.



SU ELKANN - "Ho parlato ma non di questo, di come sta andando la squadra. Il resto in questo momento ci sono tante cose da fare e restare concentrati sul campionato. Abbiamo quattro mesi dove ci sono obiettivi da raggiungere.



SITUAZIONE INFORTUNI - "Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, giovedì sarà a disposizione. Cuadrado ha un problema e anche lui dovrebbe esserci per la Lazio, per Bonucci ci vorrà ancora un po' di tempo."



MCKENNIE ADDIO - "Non ci sarà, credo che le società abbiano già trovato l'accordo quindi domani è inutile portarlo e farlo giocare. Accordo tra le società, poi non so se andrà in porto ma non mi sembrava il momento per convocarlo domani".