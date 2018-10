A margine dell'evento all'Adidas Store nel centro di Milano, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport: "Anti-Juve? Sia Inter che Napoli. I nerazzurri hanno toppato la gara con il Parma, ma sono una squadra fatta e costruita per vincere lo Scudetto, per lottare con noi e con il Napoli, Spalletti li ha già riportati in Champions League. Per gli azzurri non è cambiato niente con Ancelotti, sono competitivi. Campionato percorso lungo, serve attenzione. In Champions la Juve ha imparato a giocare, sta sempre attenta".



Allegri fissa anche l'obiettivo: "La squadra sta facendo bene, la storia della Juve parla chiaro: negli ultimi sette anni sette scudetti e due finali di Champions. Mantenere questo livello è sempre più difficile e per migliorare c'è solo una cosa da fare: vincere la ChampionsLeague . Quest'anno c'è una candidata forte, che troveremo sicuramente in fondo alla competizione: è il Barcellona. Noi dovremo farci trovare pronti: a marzo sarà un'altra Champions, serve un pizzico di fortuna, dobbiamo avere rosa al completo, tutti in forma. La Champions è fatta di episodi, dobbiamo essere bravi e fortunati".



Sul Pallone d'Oro infine: "Mi auguro lo possa vincere Ronaldo, se lo merita per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l'anno scorso. È un campione e ha portato esperienza e autorevolezza alla nostra squadra".