: la sospensione di Paul Pogba che presto diventerà una squalifica, il caso legato a Nicolò Fagioli che invece ha già portato a una squalifica che lo terrà fuori fino all'ultima giornata, la marcia in campionato che sta rendendo lo scudetto un obiettivo concreto. E che non si può raggiungere solo continuando a spremere l'attuale organico ben oltre le aspettative.. Anche a costo di far quadrare i conti con altre cessioni, oggi c'è Samueltra gli elementi che potrebbero spiccare il volo altrove a fronte della giusta offerta (valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni). Il centrocampista è ancora la priorità, tanti i profili sotto studio con la consapevolezza di non poter e voler condizionare anche il mercato della prossima estate: finché sarà possibile,Un gruppetto più che un gruppone. E: sarebbe gratis ma non scalda più il cuore Douglas Costa, si ragiona con grande attenzione sul prestito di Federico Bernardeschi, si spinge per avere la sponda dello United su Jadon Sancho, l'obiettivo però sarebbe ancora Mimmo Berardi. Il tutto provando a lasciare solo sullo sfondo tutti quei giocatori su cui si lavora per il futuro. Insomma, il mercato sarà un mercato vero, con la Juve protagonista. Anche se Allegri non ne vuole parlare, per ora.