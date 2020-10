Massimiliano Allegri sulla panchina della Lazio? Come scrive Il Messaggero, Claudio Lotito ci sta pensando per il dopo Simone Inzaghi, finito nel mirino del Paris Saint-Germain, non felice del lavoro di Tuchel. Accostato alla Roma, ora l'ex Sassuolo, Cagliari, Milan e Juve è nel mirino anche dell'altro club capitolino.