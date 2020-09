Ben sei scudetti vinti in carriera, ma anche l'ipotesi di dover restare senza panchina nella prossima stagione. Massimiliano Allegri è stato al centro delle news del calciomercato, con Inter e Paris Saint Germain che hanno fatto più di un sondaggio per il tecnico toscano, ma almeno per il momento sulla panchina nerazzurra è confermato Antonio Conte, così come Thomas Tuchel, nonostante qualche frizione con Leonardo, è ancora alla guida dei transalpini vicecampioni della Champions League. Sulla lavagna scommesse restano comunque valide molte alternative riguardo al futuro di Allegri. L'ipotesi che l'ex tecnico di Juventus e Milan possa restare senza panchina fino ad ottobre è proposta a 1,20 ed è la più valida, mentre il trasferimento al PSG paga 3,25. L'opzione Inter resta ancora in piedi anche se per ora è bancata a 15 volte la posta, la stessa quota proposta per la Roma, dove Paulo Fonseca non ha convinto del tutto la tifoseria nella sua prima stagione in giallorosso. Molto meno probabili sulla lavagna scommesse i trasferimenti alla Lazio, al Milan o la Napoli, tutte bancate a 50 volte la posta.