Dopo la vittoria contro l'Arsenal in amichevole, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è stato intervistato da Sky Sport: "Innanzitutto ho due pensieri, uno per Sinisa Mihjalovic e uno per Mario Sconcerti. In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie. E' stata una partita difficile, loro sono una squadra tecnica che gioca in Premier. Noi avevamo tanti ragazzi. E' stato un buon test: abbiamo fatto una buona fase difensiva. All'inizio abbiamo faticato in fase offensiva, ma poi abbiamo fatto bene, anche se potevamo fare meglio. Vincere fa sempre piacere, soprattutto in questo stadio".