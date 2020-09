Da oggetto dei desideri a realtà il passo è breve. Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo allenatore della Roma. Se ad agosto era quasi impossibile con una quota ferma a 10,00, ora i betting analyst rilanciano con forza l’arrivo dell’ex tecnico di Milan e Juventus nella Capitale, sponda giallorossa. A scatenare i bookmaker è bastata la battuta di Allegri durante un fuorionda a Ballando con le Stelle dove non ha chiuso alla possibilità di allenare il club. Un semplice «vediamo», unito con tutta probabilità a successive verifiche "sul campo", ha indotto i trader di Snai di aggiornare il tabellone sulla prossima squadra dell’allenatore toscano inserendo, come riporta Agipronews, la Roma in pole a 3,50, davanti a Paris Saint Germain (7,50) e Manchester United (15,00). Ad alimentare le voci ha pensato anche il deludente pareggio a Verona che ha aperto il secondo campionato di Paulo Fonseca, l’allenatore che i Friedkin hanno confermato subito dopo il loro sbarco a Trigoria.