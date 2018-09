L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta fra le polemiche contro il Valencia.



CARATTERE - "I ragazzi sono stati molto bravi, stavamo giocando bene fino all'espulsione. Dopo il 2-0 abbiamo concesso qualche tiro a loro, è normale. Juventus ha giocato al calcio al meglio, in attacco e in difesa".



RABBIA - "Sono stati molto bravi, l'espulsione di Ronaldo ha fatto salire la tensione. Non era facile giocare qui, è una squadra che aggredisce, è uno stadio che spinge".



MIGLIORAMENTI - "Dovevamo avere più pazienza, dove c'era Matuidi doveva andare Mandzukic e far salire Alex Sandro. Finché c'era Cristiano spingevamo molto a sinistra".



BRYCH-FRITZ - "Posso solamente dire che il Var avrebbe aiutato l'arbitro in questa decisione! Rimanere in dieci per un episodio dubbissimo dispiace. Ora speriamo di perderlo per il minor tempo possibile".



SCELTE - "Scegliere in attacco non era semplice, non avrei fatto giocare Douglas Costa sicuramente. Infatti si è fatto male, quando succedono cose come domenica perdi energie nervose, è normale. Infatti si è infortunato. Bernardeschi è cresciuto, quando ci sono le grandi partite sono sereno nel farlo giocare".