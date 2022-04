Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo la vittoria col Sassuolo e dopo essere uscito prima del 90' dal campo, innervosito: "Raggiungimento della Champions? Una bella vittoria, pesante per la classifica. Siamo stati molli nel primo tempo ma siamo riusciti a rimanere aggrappati alla partita. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, abbiamo tanti infortuni e c'è stanchezza, ma c'è grande vantaggio sulla quinta e siamo a -1 dal Napoli. Dobbiamo centrare l'obiettivo, il quarto posto".



"A 4 giornate dalla fine bisogna vincere le partite, il resto non conta niente. Non possiamo inventarci cose che non possiamo fare, servono i tre punti. Danilo non è abituato a giocare a centrocampo, De Ligt e Cuadrado hanno problemi. Ora bisogna vincere col Venezia".



"Mi hanno insegnato che in questo momento abbiamo i due giocatori di regia fuori, Arthur e Locatelli, mancano Chiesa e McKennie. Un pareggio stasera andava bene. Se non posso fare delle cose e mi devo suicidare, evito. Dybala non ha fatto un bel primo tempo ma ha fatto gol".



"La prossima stagione? Stasera ero molto arrabbiato perché alla fine stavamo rovinando tutto, bisogna che i giovani crescano e imparino velocemente. Quest'anno abbiamo avuto tanti infortuni. Ripartire da zero è un problema, bisogna lavorare e migliorare con un paio di innesti".