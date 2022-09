L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Salernitana:



ATTEGGIAMENTO - "L'atteggiamento deve essere quello di una squadra che deve approcciare bene la partita, dobbiamo dare intensità per raggiungere l'obiettivo della vittoria".



ASSENTI - "Dispiace non avere Locatelli e Rabiot, già ho rischiato Di Maria con lo Spezia e a Firenze e se non sono al massimo è un problema. Per i due centrocampisti il rischio era troppo alto".



KEAN - "Un atteggiamento propositivo, è un giocatore importante e stasera sono convinto che farà bene".