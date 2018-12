Ebbe grande successo, tempo fa , un libro intitolato: “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso. Ma non avete mai avuto il coraggio di chiederlo”. Woody Allen ne trasse un film divertente. E, in effetti, dal libro si sprigionava più d’una venatura comica.che per altro ricalca il ben più licenzioso “Aimez vous Brahms ?” di Francoise Sagan.Fra il labronico e il boemo, infatti,L’esempio di questa attrazione fatale s’è visto ieri sera, anche se d’indizi ce ne erano già stati.