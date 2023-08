L'allenatore dellaha parlato dal Camping World Stadium negli Stati Uniti alla vigilia della sfida amichevole che vedrà i bianconeri affrontare il Real Madrid. Tante le indicazioni fra infortunati e formazione anche in seguito alla sentenza Uefa che ha escluso la squadra dalla Conference League. Ecco tutte le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport- “Lukaku? Io sono contento della rosa che ho a disposizione, però di fronte a offerte irrinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate. E io mi adeguerò come ho sempre fatto”.- “Vlahovic ha fatto allenamento con tutta la squadra sia ieri che oggi e domani sarà a disposizione. Sarei contento e felice di poterlo schierare per un pezzetto di partita”.- "Al momento non so dire quando potrà rientrare, ha fatto un solo allenamento con la squadra, non tutto ma una parte. Speriamo che dal 7 agosto possa alzare i ritmi, però per la prima di campionato sarà molto difficile. Noi contiamo tutti di poterlo riavere il prima possibile”.- “Siamo molto contenti di essere qui, di giocare questa partita contro il club più prestigioso al mondo. Domani per noi sarà un bellissimo test in funzione della nuova stagione. Affrontare il Real è una grande opportunità. Sono tanti anni tra Juve e Milan che vengo in America a fare queste grandi partite, che servono per lo spettacolo e per preparare la stagione"."Quanto all’esclusione dalle coppe, finalmente abbiamo chiuso questo capitolo che ci siamo portati dietro per un anno. Ora valuteremo il numero dei giocatori in rosa visto che abbiamo una sola competizione, ma fino alla chiusura del mercato c’è tempo”.“Continueremo con lo stesso sistema di gioco, dobbiamo migliorare la condizione atletica da qui all’ultima amichevole con l’Atalanta, per arrivare pronti all’inizio del campionato. Abbiamo passato dei momenti non facili, però i ragazzi sono stati molto bravi, nelle difficoltà il gruppo si è compattato, ora dobbiamo essere bravi a trasformare le difficoltà in opportunità”.- “Non sono preoccupato, perché Fagioli e Rabiot stanno lavorando a Torino e sono quasi pronti. Abbiamo cambiato poco e questo è un vantaggio"."A Morata sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti”.