Allegri vuole restare anche senza rinnovo. E chiede chiarezza alla Juventus

Federico Zanon

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è tutto da scrivere. A oggi non ci sono certezze su quello che succederà in estate, restano in piedi tutte le ipotesi, quella che porta a un addio, quella che vale una conferma con rinnovo e, infine, quella che vede il tecnico livornese ai nastri di partenza del prossimo anno, senza però la firma su un nuovo contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2025. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport l'ultima opzione, inizialmente scartata da Max, nell'ultimo periodo ha preso quota. Allegri sarebbe disposto ad iniziare la prossima stagione da allenatore della Juventus anche senza prolungamento. Ma prima vorrebbe chiarezza.



JUVENTUS DIVISA - A renderlo nervoso è il silenzio di un club dentro il quale, però, ci sono equilibri delicati. Alcune fonti fidate narrano di malcontento dentro la sede, addirittura di correnti pro e contro Max, motivo per il quale una decisione non è ancora sta presa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non gode ancora di vasta autonomia tecnica che gli consenta di incontrarlo e confermarlo senza se e senza ma, aspetta segnali dall'alto, che potrebbero arrivare solo al termine della stagione.



PRIORITA' AL CAMPIONATO - A oggi è troppo importante chiudere bene l'annata, i 7 punti conquistati nelle ultime 8 uscite non rendono tranquillo l'ambiente Juventus, che non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di restare ancora fuori dalla Champions League. I bianconeri al momento hanno 8 punti di vantaggio sul quinto posto, ma il calendario non promette niente di buono: oltre al doppio impegno in semifinale di Coppa Italia con la Lazio, sono in arrivo sfide con Lazio, Fiorentina, Cagliari, Torino, Milan e Roma.



ADDIO POSSIBILE - ​ Anche con la qualificazione all'Europa che conta centrata, secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono poche le chance di vedere Allegri a Torino il prossimo anno. Il rapporto di fiducia

più passano i giorni e più sembra compromesso. Se dall'alto arriverà la decisione di cambiare, bisognerà trovare l'accordo economico, visto che Max guadagna 7 milioni di euro netti all'anno. Una bella spesa della Juve, considerando il fatto che ci sarà poi da mettere sotto contratto un nuovo allenatore (la prima scelta è Thiago Motta).