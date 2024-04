Allenamento Juventus: il punto su Szczesny e Milik

36 minuti fa



Giornata di lavoro in casa Juventus. L’attaccante polacco Arek Milik ha fatto una parte di allenamento con la squadra, mentre Szczesny è rimasto riposo. Il primo proverà a recuperare per il match di campionato contro il Cagliari, in programma venerdì 19 aprile, il secondo è invece out. Chi ha giocato sabato ha fatto allenamento ridotto, più piscina e palestra. Domani allenamento mattino.