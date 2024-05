Allenatore Milan, domani si decide il futuro di Conceiçao

Ancora un giorno e sarà tutto più chiaro. Come riporta questa mattina OJogoex allenatore del Chelsea che lo scorso 28 aprile è diventato il 32esimo presidente della storia del Porto, mettendo fine alla lunga era Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa.che il 25 aprile scorso aveva prolungato il contratto in scadenza a giugno fino al 2028.Conceiçao aveva firmato il rinnovo con la vecchia presidenza, se non dovesse essere sulla stessa lunghezza d'onda, economica e progettuale, di Villas-Boas, l'accordo può essere annullato, con entrambi che a quel punto saranno liberi di fare scelte diverse. IlNon a caso, secondo quando scritto da ABola, i rossoneri sarebbero pronti ad offrirgli un triennale da 4 milioni di euro netti a stagione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com i contatti con gli agenti di Conceiçao e Fonseca sono rimasti costanti nelle ultime ore.ma non le uniche con Sarri come possibile outsider, e non solo. Nulla è stato ancora deciso, serviranno altre settimane di riflessioni: la Serie A terminerà il weekend del 26 maggio, solo dopo quella data si conoscerà il nome del nuovo allenatore del Milan.