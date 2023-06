Continuano i colpi di scena nella vicenda della trattativa per il futuro allenatore della Sampdoria. Un paio di giorni fa la pista che conduce a Fabio Grosso sembrava essersi raffreddata, ora invece pare che ci sia stato un nuovo scatto avanti per il tecnico, che potrebbe diventare il nuovo mister blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX dopo una pausa di riflessione Grosso e Radrizzani si sarebbero nuovamente avvicinati. In pole come mister quindi ci sarebbe lui, forte anche di una trattativa già avviata già da giorni. L'ex Frosinone e la Samp avrebbero un accordo anche a livello contrattuale: l'intesa sarebbe arrivata sulla base di un biennale con opzione per la terza stagione. Fumata bianca anche sullo stipendio e sulle varie clausole legate al conseguimento di risultati sportivi, in primis la promozione.



Con Grosso ci sarebbe già una sintonia anche sullo staff: vengono fatti i nomi del vice Morrone, del collaboratore tecnico Carretta, di quello atletico Senatore e di quello dei portieri Vaccariello. Grosso a Radrizzani ha chiesto rassicurazioni tecniche: una squadra da promozione, con la prospettiva di fermarsi e viverla in futuro.