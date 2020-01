Grava un'allerta meteo da tenere in debita considerazione sulla partita delle 18 di oggi tra Lecce e Udinese. Nella giornata di ieri, la Protezione Civile in Puglia ha diramato un allarme a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la regione nelle ultime ore e in particolare la zona del Salento.



La situazione sarà monitorata costantemente, ma in vista della serata sono previste violente folate di tramontana ed è stato diramata un'allerta di livello arancione. Presto parlare di probabile ipotesi di rinvio della partita, ma la situazione nei pressi dello stadio "Via del Mare" rischia di peggiorare col passare delle ore e nessuna eventualità può essere esclusa.