Dele Alli, ex giocatore di Tottenham ed Everton, ha cercato nuova fortuna in Turchia con la maglia del Besiktas, ma la sua vita sembra aver preso una piega sgradevole. Il presidente del club, Ahmet Nur Cebi, ha detto a BeIn Sports:



"Alli era un giocatore attorno al quale c'era grande fermento quando è arrivato in prestito da noi, nello scorso agosto. Ci abbiamo creduto tanto ma non tornerà, è finita. Non ci ha dato quanto ci aspettavamo e mi auguro che si riprenda come essere umano",