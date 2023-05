La Lega Serie A esprime la propria vicinanza alle comunità dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione che sta danneggiando interi paesi e provocando perdite di vite umane. In una situazione di allerta rossa continua sul territorio, la Lega Serie A sosterrà le iniziative attivate dalla Croce Rossa Italiana promuovendo la sua raccolta fondi attraverso una grafica televisiva dedicata in occasione di tutte le partite che si disputeranno da oggi a lunedì, in onda in concomitanza con il minuto di raccoglimento previsto in tutti gli stadi.



"Il pensiero in questi giorni va a tutte le famiglie colpite da questa calamità - ha affermato Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A -. In occasione della 36 giornata di campionato utilizzeremo le nostre partite per convogliare gli aiuti degli appassionati di calcio a favore degli interventi che si stanno mettendo in campo per affrontare questa terribile emergenza".