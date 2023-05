Baricentro basso e movenze molto veloci in piena linea con la scuola argentina nel ruolo di trequartista.. Poco più di un anno fa ha scelto di lasciare il suo Velez Sarsfield per volare in MLS, ora è campione del mondo con l’Argentina e sogna di vincere un campionato con il suo Atlanta United. Un gol nella scorsa notte nella vittoria contro il Colorado Rapids, 6 totali in stagione con ben 7 assist a referto.- Dai campetti di periferia di Fuerte Apache al Maradona. Almada é stato proposto al Napoli tramite intermediari nei giorni scorsi. Allo stato attuale non risultano accordi, ne una vera e propria trattativa in fase avanzata tra il club azzurro e l’Atlanta United.- L’Atlanta United, come svelato nei giorni scorsi della nostra redazione, si è attivato sul mercato alla ricerca di nuovo trequartista.. Il Napoli non chiude le porte ma ora non può affondare il colpo perché impegnato sui dossier Spalletti e Giuntoli.