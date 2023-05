Il pareggio (per 1-1) di quel pomeriggio al Monumental contro il Belgrano, la serie cadetta del calcio argentino.Qualcosa di impensabile per un club con la tradizione, il seguito e i successi del River.per aver ricevuto la quinta ammonizione nella partita di andata di questa finale play-out persa dal River per 0 a 2, ha assistito inerme da bordo campo a quell’imprevedibile e devastante tracollo.Ha quasi 38 anni e di chilometri in una cancha ne ha percorsi davvero tanti.È il giocatore simbolo, il più rappresentativo, il più carismatico e, secondo tifosi e addetti ai lavori, è ancora il più forte, il più resistente e soprattutto sempre l’ultimo a mollare.Invece è solo uno spettatore, un hincha in più che sta soffrendo per una retrocessione che si è trasformata da incubo delle settimane precedenti in una spietata realtà.A fine partita ci sarà tanta rabbia e purtroppo anche tanta violenza di una parte dei sostenitori del River, che semplicemente non riescono a elaborare questo dolore enorme.Il senso di colpa che attanaglia il presidente Passarella, la dirigenza, lo staff tecnico e tutta la rosa è un macigno pesantissimo da portare.La storia li ricorderà in eterno per essere “quelli che sono retrocessi con il River”. Un marchio a fuoco sulla loro pelle, sulle loro carriere e sulle loro vite.“come non avevo mai fatto in vita mia per una partita di calcio”.Solo che Matias Almeyda è un guerriero. Un lottatore indomito. Matias Almeyda è un leone.Due mesi prima, quando Matias aveva comunicato a Passarella la sua decisione di smettere con il calcio, “El Caudillo”, uomo intelligente e grande conoscitore del calcio e del River Plate, gli aveva risposto così:“Daniel, se tu non hai intenzione di mollare sappi che non ce l’ho di certo io”.Queste sono le parole di Matias in quella telefonata al suo presidente.A Daniel Passarella non sembra vero.Con tutto da perdere e nulla, ma veramente nulla da guadagnare.Matias ha infatti una sola possibilità: riportare il River nella massima divisione argentina. Qualunque altro risultato sarebbe inaccettabile: un’autentica catastrofe, identica, se non peggiore, a quella di essere retrocessi.Solo che Matias Almeyda quella sfida l’accetta. E solo per amore del River.Ma anche e soprattutto perché Matias Almeyda, come dicono da quelle parti, “tiene dos huevos asi!”.Il River, non senza soffrire le pene dell’inferno, torna nella massima serie argentina.Accettando di mettere in gioco tutto sé stesso.Il River fatica a trovare continuità.Sarebbe anche normale visto che un periodo di assestamento dopo la serie cadetta può starci.La dirigenza non ha pazienza e decide di prescindere da lui.Soprattutto restare nel calcio gli ha ridato quell’energia vitale che quando smise di giocare nel 2009 lo fece sprofondare in una crisi depressiva in cui l’alcol sembrava essere l’unico rifugio., che langue nella serie cadetta del calcio argentino.Alla sua prima stagione completa riporta “El Taladro” in Primera, giocando un calcio offensivo e spettacolare., in quel momento penultimo in campionato.Per le “capre” (questo il soprannome del Club) sarà la scelta più azzeccata da anni.E la fa semplicemente migliorando i giocatori a disposizione, facendoli crescere e regalando loro quella mentalità vincente e quello spirito battagliero che contraddistingueva le prestazioni di Almeyda calciatore.Il Chivas, composto solo ed esclusivamente da calciatori messicani, torna ad essere una realtà con cui tutti in Messico devono fare i conti.Ma nessuno, neanche il più ottimista dei tifosi del “Rebaño Sagrado (gregge sacro)” può immaginare quello che sta per accadere.A pochi mesi dal suo arrivo Matias conduce il Chivas alla vittoria nella Coppa Nazionale ... seguito poi da tutto quello che si poteva vincere, incluso un campionato “Clausura” nel 2017 ... facendo la doppietta con un’altra Coppa nazionale!Invece è il campionato statunitense la nuova meta di Almeyda.presso i San Josè Earthquakes.Tre stagioni più che dignitose dove, pur senza risultati eclatanti, viene ricordato per il calcio spumeggiante e propositivo offerto.Si arriva così alla primavera dello scorso anno.Le “Aquile” vengono da diversi campionati deludenti.Per una squadra del blasone dei “gialloneri” i quarti e quinti posti raggiunti nelle ultime stagioni sono semplicemente inaccettabili.Almeyda firma un contratto di due anni con un’opzione per il terzo.«Alla fine del secondo anno dobbiamo tornare in Champions. Se non da campioni, almeno da secondi in classifica.»Questo è l’obiettivo chiaro ed esplicito della dirigenza.Battendo Panathinaikos e Olympiakos, le grandi favorite della vigilia, e facendo impazzire di gioia i propri tifosi.Giocando il suo calcio, fatto di coraggio e di organizzazione ... e con uno schema di gioco che molti giudicherebbero sorpassato: un 4-4-2 con il famoso “rombo” di centrocampo, ovvero con un centrocampista a protezione della difesa (il polacco Damian Szymański) e un trequartista (il messicano Orbelin Pineda o il greco Petros Mantalos) alle spalle di due punte “vere” come il bomber argentino Sergio Araujo, il trinidadiano Levi Garcia con l’esperto olandese Tom Van Veert a subentrare.La domanda adesso però è tremendamente “calda”: quanto ci vorrà ancora prima che un grande club di un grande campionato si accorga che qui stiamo parlando di uno degli allenatori più preparati, competenti e “vincenti” del pianeta?