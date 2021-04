Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport di Romelu Lukaku: "L’interpretazione del ruolo: non è semplicemente un attaccante che ha imparato a segnare, ma gioca alla grande per la squadra ed è un leader. Oggi vale campioni come Lewandowki, Haaland, Mbappé. Per una punta, non c’è esame più complicato del fare gol in Serie A: Romelu ci sta riuscendo, segnando contro tutti e in ogni modo”.