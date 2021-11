Spillo Altobelli, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla al Mattino del futuro di Insigne al Napoli: "Onestamente faccio fatica a capire quello che sta succedendo a Insigne: è uno dei migliori esterni del calcio italiano, ha appena vinto da numero 10 l’Europeo con la Nazionale ed è considerato uno dei migliori giocatori in giro. Se è vero che il Napoli gli avrebbe offerto il 50% in meno per il rinnovo, fossi in lui sarei offeso. Perché come minimo dovrebbe ripartire da quello che guadagna adesso".