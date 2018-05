Mario Balotelli sta facendo di tutto per mettersi in mostra in vista del mercato estivo, in cui sarà a disposizione come possibile grande colpo a parametro zero. La doppietta in appena dieci minuti di ieri con il suo Nizza, contro il Caen, lo ha portato a quota 24 gol in 36 presenze quest'anno. Numeri da grandissimo attaccante, anche se la Juventus sembra non essere particolarmente interessata al suo acquisto, pur a zero. Tante ipotesi per il suo ritorno in Italia: Roma, Fiorentina e la pazza idea Torino.