Altra brutta notizia per Neymar, protagonista di un'estate davvero poco piacevole. Dopo l'assoluzione per lo scandalo legato al presunto abuso sessuale, è arrivata un'altra denuncia a carico del campione brasiliano. Questa volta, però, il fatto è noto e conclamato.



PUGNO - Neymar infatti è stato denunciato dal tifoso che qualche mese fa, dopo la sconfitta rimediata dal PSG contro il Rennes, aveva insultato il classe '92 invitandolo ad imparare a giocare a calcio. Una provocazione accolta con rabbia da Neymar, che ha colpito il tifoso con un pugno. Non sono bastate però le tre giornate di squalifica, perché l'uomo secondo L'Equipe ha deciso di sporgere denuncia contro il brasiliano. Ennesimo capitolo di un'estate davvero da dimenticare.