"I giovani di oggi non hanno più interessi" oppure "i ragazzi pensano soltanto al calcio e al divertimento": le riflessioni comuni riguardo a coloro che hanno la fortuna ma anche il difficile compito di trascorrere la propria adolescenza e giovinezza nei complicati anni '10-'20 del XXI secolo sfiorano spesso il banale e lo scontato, anche perché le dimostrazioni nei confronti di tematiche importanti e scottanti riguardo al mondo e all'ambiente nel quale viviamo arrivano spesso dai più piccoli e non dagli adulti. La prova arriva da quello che sta avvenendo in queste ore, con più di un milione di studenti italiani in piazza per i "Fridays for Future", i venerdì di manifestazione dedicati alla salvaguardia del clima e dell'ambiente.



SULLE ORME DI GRETA - Ragazzi che hanno scelto di seguire le orme di Greta Thunberg, attivista 16enne svedese (anche se sembra più piccola) la quale ha "benedetto" la scelta di coloro che hanno deciso di scendere in piazza, twittando un augurio importante: "Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando". Il movimento dei giovani per il clima "Fridays For Future", ispirato proprio dalla Thunberg, è in questo momento in piazza in 180 città italiane e 27 Paesi nel mondo, per il terzo sciopero globale del clima dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio scorso. Cortei colorati, cori contro l’inquinamento: più di 200mila persone a Milano, lo stesso numero a Roma, alla fine della #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da "Fridays For Future".



IN PIAZZA PER IL FUTURO - Anche a Torino, Firenze, Palermo e Napoli i manifestanti, uniti dagli slogan e dagli striscioni per l'ambiente, stanno facendo sentire la propria presenza: "Il protocollo di Kyoto non è un film erotico giapponese", "Ci avete rotto i polmoni" e altre citazioni per mostrare che i ragazzi, anche al giorno d'oggi, preferiscono scendere in piazza per motivi che esulano dalla mera politica o dagli schieramenti sportivi, ma vogliosi di dimostrare e far comprendere che la sostenibilità ambientale è uno snodo cruciale per il nostro futuro. E allora, anche se non è il nostro pane quotidiano, ci sentiamo di dire "chapeau" ai giovani d'oggi. Che non vanno sempre e solo biasimati.



