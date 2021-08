Non solo il covid ma anche la versione locale della tessera del tifoso. In Portogallo fanno i conti coie scoprono che qualcosa non è andato per il verso giusto, soprattutto riguardo all'e per questo motivo la prima giornata dellaera attesa come un test sulla ripartenza. Ebbene, quel test ha fornito dati preoccupanti.. E in parte sarà stato a causa del weekend agostano (che però in Portogallo non è una novità, dato che il campionato prende il via sempre in questo periodo), così come in parte sarà stato perché dopo la parentesi della chiusura causa pandemia sarà una lenta ripresa quella che porterà a ripopolare gli impianti. Ma secondo la stampa portoghese il vero motivo della diserzione è un altro. Un oggettoVarato con un https://dre.pt/application/conteudo/136675188 ), il Cartão do adepto è. Ha già avuto come risposta una, lanciata dall'Associação Portuguesa de Defesa do Adepto ( https://peticaopublica.com/?pi=PT109466 ) e indirizzata alQuando andiamo online la petizione ha raccolto 8.661 adesioni. E intanto sugli spalti, dove, sono state inscenate manifestazioni di protesta contro il nuovo strumento ( https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/detalhe/nao-ao-cartao-do-adepto-encarnados-e-conegos-em-protesto-identico ).I conti del deficit di presenze nella prima giornata del torneo sono stati presentati nella giornata di oggi, in un articolo pubblicato dal sito Maisfutebol ( https://maisfutebol.iol.pt/sporting/benfica/adeptos-so-o-fc-porto-esgotou-lotacao-na-1-jornada-da-liga )., dove in 15.429 spettatori hanno assistito alla vittoria 2-0 del Porto contro il Belenenses SAD. Nelle altre 7 gare (è ancora da disputare Gil Vicente-Boavista, in programma stasera alle 21.15 italiane) la diserzione è stata massiccia. Compresa quella registrata sugli spalti del, dove i campioni uscenti dellohanno battuto 3-0 il neopromosso Vizela davanti a soli 9.066 spettatori.Azzerarlo sarebbe cosa buona e giusta. Ma difficilmente ilguidato dafarà un tale giravolta con ammissione di colpa.