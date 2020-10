Un anno fa, Alessandro Bastoni si preparava per la terza partita in Serie A con la maglia dell'Inter. Dopo l'esordio del 28 settembre contro la Sampdoria e l'ingresso a gara in corso contro la Juve, ecco la sfida contro il Sassuolo.. E così, dallo scorso ottobre, le occasioni per mettersi in mostra sono diventate sempre di più: il totale recita 33 presenze, di cui 24 da titolare. Compreso il filotto estivo: nel post-lockdown, infatti, Bastoni ha saltato due sole gare, di cui una per squalifica.. La scommessa di Conte è stata ampiamente vinta e si è trasformata in certezza. Dopo aver saltato il derby in attesa dell'idoneità sportiva,. Superfluo sottolineare quanto il suo rientro sia fondamentale: il doppio tampone negativo, festeggiato sui social, riconsegna all'Inter una pedina importantissima.Qualora le prime risposte sul campo fossero convincenti, l'ex Parma tornerà a prendersi la sua posizione sulla sinistra. Gravi, infatti, gli errori che hanno eletto Aleksandar Kolarov a triste protagonista nel derby, con un doppio scivolone che ha formalmente consegnato a Ibrahimovic le occasioni per l'uno-due che ha deciso la Stracittadina.