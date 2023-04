Nuovo gravissimo episodio in Eredivisie. Durante una classica del calcio olandese tra PSV Eidnhoven ed Ajax, l’arbitro Gozubuyuk ha dovuto sospendere il match a causa del lancio di oggetti da parte dei tifosi. Sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, un bicchiere è stato intravisto colpire l’attaccante dei lancieri Steven Berghuis. A quel punto, il direttore di gara è stato costretto a fermare l’incontro. Le regole del campionato olandese parlano chiaro infatti.



LE CONSEGUENZE - Il responsabile è stato individuato ed espulso dall’impianto di Eindhoven – il Philips Stadion – grazie all’egregio lavoro degli stewards ed all’aiuto dei tifosi vicini presenti. La gara è ripresa solamente dopo che le squadre sono state costrette a rientrare negli spogliatoi. L’annuncio dello speaker ha chiarito la situazione, calmando anche gli animi sugli spalti. La gara, per la cronaca, è terminata per 3-0 in favore del PSV, grazie alla doppietta di Luuk de Jong ed al gol di Xavi Simons.



IL REGOLAMENTO - La KNVB ha recentemente inasprito le linee guida dopo i tanti incidenti che si sono verificati negli stadi negli ultimo tempi: quando si lanciano oggetti sul campo il gioco viene temporaneamente interrotto e nel caso di una seconda infrazione la partita viene interrotta definitivamente. La scena di oggi ha infatti un precedente nel match tra Gronigen e Nijmegen, dove fu lanciato un bicchiere di birra in testa ad un assistente dell’arbitro.