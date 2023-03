Alvaro Morata ha parlato del suo futuro all'Atletico Madrid a RTVE: "Ascolterò le volontà del mister e della società. Sono molto contento di stare qui all'Atletico, ma non so cosa succederà." L'ex Juve ha aggiunto: "Mi piacerebbe giocare di più, ma Memphis [Depay] si è inserito alla grande."