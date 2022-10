Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match esterno contro il Lecce pareggiato per 1-1.



Quanto è soddisfatto della prestazione della squadra e quanto è rammaricato per non aver vinto?

"Sono rammaricato per i calciatori, perché meritavano di vincerla per le occasioni create e la voglia messa in campo. Abbiamo raccolto meno di quanto meritato in queste prime 8 giornate. Fare una prestazione così significativa davanti a una squadra che rispettiamo va sottolineato".



Con il nuovo modulo avete sofferto meno in fase di non possesso e avete avuto più ampiezza.

"La squadra è stata alta lo stesso, perché toglieva il palleggio a loro. Con la Lazio abbiamo sofferto gli uno contro uno, mentre oggi abbiamo messo in campo un'idea su cui abbiamo lavorato due settimane e che porteremo avanti. Siamo stati bravi a reggere Banda e Strefezza e a ripartire bene in avanti. Questa è una lettura dei ragazzi importante".



Quanto è difficile tenere alta l'autostima quando non raccogli quanto meriti?

"E' questa la vera forza che ti dà l'adrenalina per andare avanti. Quando perdi immeritatamente, cala l'autostima. Oggi ci giocavamo tanto e basta poco per vanificare il lavoro di tre mesi. Bisogna lavorare tatto sulla testa. Dessers è un giocatore importante ma deve conoscere la Serie A".