Otto punti nelle ultime sette partite sono un bottino troppo magro per poter puntare al quarto posto. Per quantoin conferenza stampa professi il cambio di marcia, la suastenta ancora ad attuarlo. Prima partita dell’anno, subito un pari incolore contro il, e ora c’è laallo stadio. Proprio in vista del match di domani abbiamo intervistato in esclusiva l’ex attaccante tra le altre proprio della Viola,. Ecco come si è espresso sulla sfida, sulla corsa scudetto, sue sul "fratellino". Ora sto vivendo a Miami. All’inizio dell’anno scorso dovevo venire, poi purtroppo è scoppiato il caos Covid e quindi ho rinviato il ritorno. Comunque tornerò presto, ho delle idee e dei progetti che voglio approfondire, vediamo che succederà”.. È il campionato dove ho sempre giocato, è molto bello. Ormai le radici italiane ce le ho trapiantate dentro: ho un figlio romano, una figlia milanese e l’ultima che è nata a Firenze”.“Sinceramente no. Oltre tre anni fa, finito il contratto col Torino, sono venuto in vacanza qui a Miami.(con i Fort Lauderdale Strikers, ndr). In più i miei figli volevano studiare qua, quindi non ho esitato ad accettare”.“Quest’anno è un campionato totalmente diverso. Anche a livello di punti. In ogni zona della classifica stanno tutti attaccati. È vero che adessosi sono allontanate, ma laha sempre un organico pazzesco e non mollerà fino alla fine”.“Guarda. La Lazio è tutt’altro rispetto a quella vista prima della pandemia. Il pareggio col Genoa non è stato un buon risultato. Anche la Fiorentina sta avendo un rendimento strano. La Viola ha dei giocatori importanti, hanno vinto 0-3 con la Juve per poi fare dei passi indietro col Bologna. La Lazio magari tra le mura amiche potrà essere avvantaggiata, ma sarà un match duro”.“Seguo molto la Lazio proprio perché c’è il bomber (Immobile, ndr) che è un mio caro amico. Mi piace vedere quando gioca e quando segna, quindi sempre (ride, ndr).. Era sempre con me in camera quando veniva con la prima squadra ai tempi della Juve. Poi l’ho ritrovato al Toro.”.“Sai che è difficile da spiegare? Non voglio puntare il dito contro qualcuno, ci mancherebbe, però prima di questa pandemia la Lazio volava. Io pensavo addirittura che potesse vincere lo scudetto dopo vent’anni. Ricordo bene l’ultimo perché era l’anno che arrivai in Italia e vedevo la Lazio vincere.. Serve maggiore equilibrio, ma sono sicuro che Inzaghi lo saprà ritrovare presto”.“È normale andare giù di testa quando trovi poco spazio. Poi la Lazio ha un attaccante fortissimo come Immobile che oscura tutti gli altri. In questi periodi devi cercare di lavorare duro senza abbatterti. Poi è chiaro che serve il gol.”.“Sì. Non direi che è stata una cosa concreta con incontri programmati, però il mio agente ha cercato di portarmi alla Lazio tra il 2011 e il 2012. In quel momento però i biancocelesti non avevano bisogno di un’altra punta. Avevano appena acquistato Cissé e Klose. Mi ricordo che il mio agente (Giampiero Pocetta, ndr) mi disse:. Ci fu qualche veloce contatto, ma non portò a nulla”.