Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, parla a Radio 24 del derby di Milano e del gesto di Calhanoglu: "Derby bello da vedere. Nel primo tempo l'Inter aveva creato parecchio fastidio, soprattutto sul finale. Stefano Pioli l'aveva preparata per aggredire forte. Unica considerazione è capire se l'Inter ha quella rabbia che permetterebbe di concretizzare i momenti di superiorità".



SU CALHANOGLU - "Voglio pensare che il primo rigore fosse stabilito che lo tirasse Calhanoglu. A logica, poteva starci che tirasse anche il secondo. Non si può però sempre giustificare un'esultanza provocatoria, anche se non ha fatto nulla di grave: il passato è molto recente".