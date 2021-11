Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ora opinionista tv, dice la sua, a la Gazzetta dello Sport, su Sandro Tonali, numero 8 dei rossoneri e stasera probabile titolare con la maglia dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, nella sfida decisiva per andare ai Mondiali del 2022: “E’ in un momento di consapevolezza assoluto, venerdì sera è entrato con il piglio di chi si sente forte, sicuro, maturo. I calciatori vivono di sensazioni, che fanno la differenza. Oggi gioca come chi ha piena coscienza delle proprie qualità e non ha paura di mostrarle. La sua maturazione fisica e psicologica è evidente”.



IL CAMBIO DI PASSO - “Credo abbia acquistato certezza anche attraverso la sofferenza, anzi è ciò che lo ha aiutato a essere quello che è, un giocatore moderno e, ripeto, molto forte”.



LA SOMIGLIANZA - “Né a me, né a Pirlo, né a Gattuso. Il calcio di adesso è diverso, sono paragoni che non reggono. Lui si è già dimostrato pronto per la leadership di una grande squadra italiana come il Milan, che oggi è in vetta alla classifica e punta a vincere lo scudetto: la sua storia dice questo. Piuttosto gli auguro un percorso alla Barella, fatto di crescita continua, di costanza”.