Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, parla a Tutti Convocati dei rossoneri di Pioli, primi in classifica: "Paragone col Milan del 99? è diverso, noi ci siamo rivelati a 7-8 giornate dalla fine, ma dal punto di vista del talento non eravamo quella squadra lì e abbiamo approfittato di errori di altre squadre, Lazio in primis. Questo Milan è un anno che è così. Senza fare proclami è da un mesetto a questa parte che hanno capito che possono star lì fino alla fine".



IL MERCATO - "Il Milan negli anni ha cambiato tantissimo, ora pian piano si stanno facendo tentare dalla realtà, è un progetto che può raccogliere frutti a lungo termine, ma anche quest'anno e l'acquisto di Mandzukic lo dimostra".