L'ex capitano del Milan, oggi opinionista per DAZN e Prime Video,ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta Sportiva, nella quale si è soffermato sui primi movimenti di mercato che hanno caratterizzato l'estate rossonera. A partire dall': "Paradossalmente, se dal punto di vista tecnico la perdita di Tonali può essere colmata, ritrovare quel qualcosa di speciale che portava in campo sarà molto più complicato.. Senza Maldini, poi, il Milan ha perso parte dell’anima anche fuori dal campo: per Pioli aumenteranno le responsabilità, dovrà gestire più ruoli tutti insieme. Non sarà facile".: "Ha una fisicità importante e può fare tutto: mezzala, mediano nel 4-2-3-1, trequartista.: dovrà acquisire presto le competenze tattiche che Pioli richiede". Ambrosini ha detto la sua, sempre alla Gazzetta Sportiva, pure sull'ultimo acquisto in ordine di tempo, l'olandese: ": i rossoneri andranno ancora di più addosso agli avversari. Reijnders può portare gol, importantissimo. Al Milan mancano i gol dal centrocampo: il gap con Napoli in A e Inter in Champions passava anche da qui".Infine l'ex calciatore rossonero si è espresso sulle prossime mosse per completare la rosa di Pioli: ": ha personalità ed è portato per il calcio di Pioli., lavora molti palloni, attira i centrali e apre spazi in area: sarebbe una buona spalla per Leao.".