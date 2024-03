Ambrosino jolly Playoff del Catanzaro: il Napoli osserva interessato

Claudio D'Amato

Con un prof come Vivarini, la crescita è garantita. Giuseppe Ambrosino si candida ad arma in più del Catanzaro tra finale di campionato e Playoff che, a meno di tracolli, i calabresi sembrano avere già in tasca.



PROGRESSI PLAYOFF - L'attaccante classe 2003 fa progressi ed il Napoli, proprietario del cartellino, assiste interessato: dopo mesi balbettanti, tra enigmi tattici ed una continuità da raggiungere, il gioiellino partenopeo nel giro dell'Under 21 sta trovando sempre più centralità nel progetto tecnico giallorosso.



"Qui a Catanzaro sono venuto per fare esperienza nel calcio dei grandi: pian piano mi sto ambientando, anche se il campionato è difficile - ha raccontato un mesetto fa Ambrosino in conferenza - Sto trovando più spazio e questo mi fa contento, ma l’importante è che la squadra faccia bene. Il mister mi ha chiesto di aiutare di più la squadra in fase difensiva ed è su questo che mi devo applicare e migliorare".



TALENTO E SACRIFICIO - Il bottino personale di Ambrosino finora recita 2 gol e 2 assist in 22 gare giocate, con chances da titolare in aumento a dispetto di un avvio di 2023/2024 nel quale la giovane punta si era ritrovato a fare i conti con mancate convocazioni, panchine e scampoli da subentrato.



Piazzato accanto a capitan Iemmello nel 4-4-2 su cui Vivarini sta costruendo la favola Catanzaro, il talento scuola Napoli sta ripagando la fiducia fondendo estro e quello spirito di sacrificio che serviva per scalare le gerarchie del reparto avanzato.



CATANZARO DOPO COMO E CITTADELLA - Ambrosino è sotto contratto con gli azzurri fino al 2026 e per lui, quella in Calabria, è la terza esperienza in Serie B dove il club di De Laurentiis ha scelto di fargli fare le ossa conscio delle qualità mostrate in Primavera (nel 2021/2022 si è laureato capocannoniere del campionato 1): nella scorsa stagione si è diviso tra Como e Cittadella, mettendo insieme 19 presenze e 2 reti e progressi interessanti che hanno portato il Catanzaro ad inserirlo in organico nell'anno del ritorno in cadetteria. Convincere e sognare: gli obiettivi non mancano.