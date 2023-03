Il Barcellona è sempre in cerca di nuovi talenti. Il nome del momento è Saido Balde. Ala dell'Amburgo, il tedesco è il punto di riferimento della squadra under 17, nonostante non abbia ancora 15 anni, che compirà a Giugno. Il suo score è di tre gol e quattro assist in quindici partite. Ovviamente, il club tedesco proverà a rinnovargli il contratto, ma sono già molte le squadre che tentano il suo gioiellino.