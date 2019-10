Il noto attore Claudio Amendola, ai microfoni di Sky Sport, da tifoso della Roma parla del momento dei giallorossi: “Sono tifoso della Roma e devo essere ottimista… non posso mettermi già le mani nei capelli ad ottobre. Diciamo che comincio già a toccarmi il collo, ed è un brutto segnale”.



Per consolarsi, Amendola segue la squadra nerazzurra di Bergamo: "Quest’anno sono pazzo dell’Atalanta, lo dico. Questa squadra gioca un calcio meraviglioso, darà fastidio alle prime tre. La media qualitativa si è alzata: vedo un bel Brescia, un buonissimo Lecce, anche il Cagliari. Sono squadre che possono togliere punti, se non li fai alla fine saluti la zona Champions”.