In una delle tante amichevoli di giornata tra grandi calibri internazionali, l'Atletico Madrid ha battuto 1-0 il Manchester United. La gara è stata decisa da una rete di Joao Felix, entrato al posto di Molina, alla prima con i Colchoneros. Un altro portoghese, Cristiano Ronaldo, ha fatto discutere per la sua assenza. Titolare nei Red Devils un altro attaccante in uscita, Martial.