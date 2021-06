Serata di amichevoli in giro per l'Europa, con le prove generali in vista degli Europei al via venerdì. Vince la Russia, che a Mosca batte 1-0 la Bulgaria di Antov e Galabinov grazie al rigore di Sobolev. Reti bianche per il Galles di Ramsey (in campo 61'), che a Cardiff non va oltre lo 0-0 contro un'Albania dal profumo di Serie A con la retroguardia targata Ismajili, Kumbulla e Djimsiti. Facile 3-1 per la Svezia: alla Friends Arena di Stoccolma, l'Armenia va ko 3-1 sotto i colpi di Forsberg, Danielson e Berg. 72' per Ekdal e Kulusevski, scampoli di partita per Svanberg.