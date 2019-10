Nella serata di ieri è andata in onda la semifinale di Amici Celebrities che ha portato alla scelta dei 4 finalisti dell'edizione e che vedrà ancora una volta davanti a un microfono Ciro Ferrara. L'ex difensore di Napoli e Juventus prima cantando "Reginella" in duetto con Giordana Angi (prestazione ciritcata) poi "Gianna" di Rino Gaetano e infine "Prima di andare via" di Neffa e "La leva calcistica del '68" di De Gregori conquistando l'accesso alla finale.



Una scelta criticata da Platinette che avrebbero premiato maggiormente la bellissima Laura Torrisi, prima eliminata ma per distacco una delle due stelle della serata, e che avrebbe visto volentieri una finale insieme all'altra splendida protagonista della serata, Pamela Camassa approdata da prima classifica in finale.



Le due more hanno conquistato il pubblico sia per le proprie doti che per la propria bellezza che non passa sicuramente inosservata. Ve le ricordate? Eccole nella nostra gallery.